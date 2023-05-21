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Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой

Автогонка в Мексике обернулась перестрелкой

Десять автогонщиков были убиты неизвестными в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния, еще девять получили ранения, об этом пишет издание Milenio, ссылаясь на информацию муниципальных властей.

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