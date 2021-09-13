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FESCO сохраняет прогноз по росту контейнерного рынка РФ на 10% в 2021 году

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Транспортная группа Fesco прогнозирует рост контейнерного рынка в России на 10% по итогам текущего года, а в 2022 году ожидает замедление темпов роста рынка, заявил РИА Новости президент группы Аркадий Коростелёв.

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