FESCO сохраняет прогноз по росту контейнерного рынка РФ на 10% в 2021 году

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Транспортная группа Fesco прогнозирует рост контейнерного рынка в России на 10% по итогам текущего года, а в 2022 году ожидает замедление темпов роста рынка, заявил РИА Новости президент группы Аркадий Коростелёв.