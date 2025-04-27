В МВД назвали признаки дипфейка и способы распознать его

Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde Неестественная интонация речи, редкое моргание и нетипичные просьбы могут являться признаками дипфейка, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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