В Шардже появилась Улица Дождя

Охладиться под настоящим ливнем можно каждый день до конца лета на территории прогулочной зоны Zawaya Walk В зеленой зоне рядом с торговым центром Zawaya открылся необычный аттракцион — раз в час с 9 утра до полудня и с 5 до 11 вечера посетители могут прогуляться под освежающим пятиминутным дождем.