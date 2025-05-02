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Бойцы подразделения РЭБ уничтожили более 100 дронов в Херсонской области

Бойцы подразделения РЭБ уничтожили более 100 дронов в Херсонской области

Минобороны РФ Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили более 100 различного вида беспилотников ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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