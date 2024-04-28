Врач назвал способ утолить жажду после шашлыка

Жажду после шашлыка можно утолить простыми напитками - морсом, компотом, чаем и чистой водой, рассказал об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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