Почти 500 грузовых машин скопилось на границе Казахстана и России

Комитет государственных доходов сообщает, что с ночи 13 декабря 2024 года на автомобильном пункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации, передает inAktau.
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