Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Скоро в Актау не пройти будет от игровых и спортивных площадок, а детям играть негде будет)) В Семске уже не пройти о...Когда достроят де...
  • Татьяна Бутова
    Тюлени гибнут от рук людей. Что за человек такой? И себя и все вокруг губит.Эколог из Актау п...
  • Аркадий Шацкий
    В Казахстане сейчас всё делается строго по инструкциям, СНИПам  и методичкам, даже старые советские откапывают если н...Каждый пятый каза...

Почти 500 грузовых машин скопилось на границе Казахстана и России

Почти 500 грузовых машин скопилось на границе Казахстана и России

Комитет государственных доходов сообщает, что с ночи 13 декабря 2024 года на автомобильном пункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации, передает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх