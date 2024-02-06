Ночью в Ялте порывы ветра достигали 32 м/с

В курортной столице Крыма устраняют последствия бури, разыгравшейся в ночь на 6 февраля. Порывами ветра, достигавшими 32 м/с оказались повалены деревья, сообщила в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко.
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