Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    Давно пора это сделать повсеместно. Настоящий беспредел творят самозахватчики. Необходимо властям города на беззаявит...В Ялте убрали 14 ...
  • Людмила Абрамова
    когда видео извинялки ждать?...другого то не будетУ крымчаки, оскор...
  • Вячеслав Кудрявцев
    у этой суки нет рук или ног. отправляйте ее на стройку лопату ей в руки .вспомнит она сука крымУ крымчаки, оскор...

Ночью в Ялте порывы ветра достигали 32 м/с

Ночью в Ялте порывы ветра достигали 32 м/с

В курортной столице Крыма устраняют последствия бури, разыгравшейся в ночь на 6 февраля. Порывами ветра, достигавшими 32 м/с оказались повалены деревья, сообщила в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх