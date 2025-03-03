Отключение электроэнергии в Новоаннинском 03 марта с 13.00 до 17.00 ул. Калинина 42-184, 43-207 ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 03 марта с 13.00 до 17.00 ул. Калинина 42-184, 43-207 ул.