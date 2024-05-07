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Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине с одобрения Москвы и Киева

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине с одобрения Москвы и Киева

В ходе французско-китайских переговоров в Париже, где встретились главы двух государств, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин озвучил поддержку Китая идеи организации международной конференции для мирного разрешения украинского кризиса.

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