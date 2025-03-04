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«Подставим весь мир»: Дацюк объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

«Подставим весь мир»: Дацюк объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Украинцев никогда не примут в НАТО. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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