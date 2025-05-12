ТАСС: 23 человека арестованы по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе По уголовному делу по фактам обмана участников спецоперации таксистами в аэропорту Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД России.
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