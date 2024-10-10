Украинский фронт потерпел крах как минимум на десяти участках, сообщил в эфире канала «Россия 1» комендант спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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