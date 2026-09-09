- Создатели американского мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене его названия спустя 29 лет — на «Южная Америка»; - Российские власти намерены создать реестр подставных налогоплательщиков; - Игрок лондонского футбольного клуба может стать королем в Уганде, однако он не хочет покидать Лондон; - В правительстве РФ обсуждают меру, согласно которой бизнес будет обязан использовать суверенную модель искусственного интеллекта (ИИ), даже если она дороже аналогов; - Венгрия выслала десять российских дипломатов, обвинив их в деятельности, «неприемлемой в соответствии с Венской конвенцией».