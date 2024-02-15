В Краснодаре капитально отремонтируют 244 многоэтажки в 2024 году

В Краснодаре сделают капитальный ремонт в 53 многоэтажках, работы там уже начались. Всего в 2024 году отремонтировать планируют 244 многоэтажки, в том числе 41 дом, где требовался неотложный капремонт, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.