Селин Дион снова вышла на сцену после тяжелой болезни: что известно о ее здоровье сейчас

Селин Дион вернулась туда, где ее многие уже не надеялись увидеть. 12 сентября 2026 года певица впервые за более чем шесть лет дала полноценный сольный концерт.
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