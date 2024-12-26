«ИКС 5» не планирует buyback акций

Компания «ИКС 5» (X5), управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», не намерена запускать программу обратного выкупа акций на Московской бирже в ближайшее время, заявила Полина Угрюмова, директор по корпоративным финансам, в интервью телеканалу РБК.