«ИКС 5» не планирует buyback акций

Компания «ИКС 5» (X5), управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», не намерена запускать программу обратного выкупа акций на Московской бирже в ближайшее время, заявила Полина Угрюмова, директор по корпоративным финансам, в интервью телеканалу РБК.
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