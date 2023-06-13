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ТАСС: Протезирование Костомарова начнется через две-три недели

ТАСС: Протезирование Костомарова начнется через две-три недели

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова готовят к протезированию. Оно начнется через две-три недели.

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