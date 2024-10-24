Эксперт Бёгюрджю: совершившие теракт в Анкаре провели рекогносцировку объекта

Перед терактом на предприятии аэрокосмической компании TUSAŞ нападавшие провели предварительную оценку объекта, Об этом РИА Новости заявил эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю.
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