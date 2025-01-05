Русские войска 114-й бригады успешно освободили поселок Петропавловка между Курахово и Покровском. В ходе операции было нанесено значительное поражение противнику, включая уничтожение техники и захват пленных.
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