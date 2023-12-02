Синоптик «Леус»: новые вспышки магнитной бури вероятны 4 и 5 декабря

Магнитная буря на Земле с небольшими перерывами продолжается до сих пор. К вечеру она прекратится, но в понедельник и вторник вероятны новые вспышки, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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