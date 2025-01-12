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Не сдал первую сессию: телефонные мошенники довели до смерти первокурсника МФТИ

Не сдал первую сессию: телефонные мошенники довели до смерти первокурсника МФТИ

Русский Колоколъ Фотография из аккаунта Петра Ветчинкина. Парень блестяще учился в школе, был призером международных олимпиад, но его подловили террористы из-за рубежа.

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Комментарии
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Владимир Соколов
надо понимать, что оторваться от них невозможно. люди разные, некоторые подчиняются.
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4 час.
Владимир Соколов
безответственность мошенников будоражит их аппетит.
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4 час.
Lupen Dupa
Срочную службу следует проходить своевременно, а то такие нежные пошли, хуже девочек...
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3 час.

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