Popcaketv

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«Всегда папу любят, папа – это праздник, а мама люлей даст»: «МУЗ-ТВ» покажет документальный фильм «Мама может: одиночки шоу-бизнеса»

«Всегда папу любят, папа – это праздник, а мама люлей даст»: «МУЗ-ТВ» покажет документальный фильм «Мама может: одиночки шоу-бизнеса»

На телеканале «МУЗ-ТВ» 16 апреля документальная премьера – фильм «Мама может: одиночки шоу-бизнеса». Журналисты канала расскажут о громких историях звёздных мам – тех, кто воспитывает детей самостоятельно и, несмотря на статус соло-мамы, не забывает про карьеру и личную жизнь.

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