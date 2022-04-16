«Всегда папу любят, папа – это праздник, а мама люлей даст»: «МУЗ-ТВ» покажет документальный фильм «Мама может: одиночки шоу-бизнеса»

На телеканале «МУЗ-ТВ» 16 апреля документальная премьера – фильм «Мама может: одиночки шоу-бизнеса». Журналисты канала расскажут о громких историях звёздных мам – тех, кто воспитывает детей самостоятельно и, несмотря на статус соло-мамы, не забывает про карьеру и личную жизнь.
Популярные статьи
- Тарзан окончательно поругался с Королевой и своей тещей, защищая русских солдат: «Жуткий фейк, который хотят навесить, пытаясь очернить образ русского солдата!»
- Не выдержала!Сбежавшая Хаматова ответила на хейт из-за переезда в Латвию: «Нечестно, что я не сижу сейчас в подвале. Но русская культура здесь ни при чем!»
- Макаревич вновь дерзко высказывается в сторону коллег: «Я не россиян оскорбил, я конкретно о вас, м****ах»
Свежие комментарии