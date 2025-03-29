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Царьград

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Су-25 атаковали военные силы ВСУ в Курской области: подробности спецоперации

Су-25 атаковали военные силы ВСУ в Курской области: подробности спецоперации

Су-25 нанесли авиаудар по ВСУ в Курской области, уничтожив технику и живую силу. В Запорожской области русские войска укрепили позиции в Лобковом.

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