Медвежий угол
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Медвежий угол

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Добрый совет "Голубям мира".Начните думать

Добрый совет "Голубям мира".Начните думать

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Американский популярный блогер Джексон Хинкл: "Павел Дуров хотел жить, как европеец и теперь его желание осуществилось.

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Комментарии
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Виктор Коряцкий
Такие компании не должны быть частными и ключи должны были находиться в России.
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6 час.
Grandad
Когда это Павел Дуров отказался от Российского гражданства? С чего тогда наш МИД начал заступаться за него?
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3 час.
Lana_Borei Иванова
Либо он за свободу все сдаст и продаст...либо что то случится..
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1 час.

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