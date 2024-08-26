Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Американский популярный блогер Джексон Хинкл: "Павел Дуров хотел жить, как европеец и теперь его желание осуществилось.
Добрый совет "Голубям мира".Начните думать
Комментарии
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Виктор Коряцкий
Такие компании не должны быть частными и ключи должны были находиться в России.
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6 час.
Grandad
Когда это Павел Дуров отказался от Российского гражданства? С чего тогда наш МИД начал заступаться за него?
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3 час.
Lana_Borei Иванова
Либо он за свободу все сдаст и продаст...либо что то случится..
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1 час.
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