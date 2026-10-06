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Лавров: конфликт на Украине нужно урегулировать путём устранения первопричин

Лавров: конфликт на Украине нужно урегулировать путём устранения первопричин

Украинский конфликт необходимо урегулировать путём устранения всех первопричин. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

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