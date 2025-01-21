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62ИНФО | Новости Рязани

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В Александро-Невском районе пьяный муж грозил убить жену скалкой ради поездки

В Александро-Невском районе пьяный муж грозил убить жену скалкой ради поездки

Как рассказали в УМВД по Рязанской области, ссора разгорелась в селе Просечье. К правоохранителям обратилась 23-летняя местная жительница - она позвонила в полицию и попросила спасти ее от нетрезвого агрессивного супруга.

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