В Александро-Невском районе пьяный муж грозил убить жену скалкой ради поездки

Как рассказали в УМВД по Рязанской области, ссора разгорелась в селе Просечье. К правоохранителям обратилась 23-летняя местная жительница - она позвонила в полицию и попросила спасти ее от нетрезвого агрессивного супруга.
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