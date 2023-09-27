Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве - подробности громкого дела

Бывшего президента США уличили в незаконном завышении стоимости собственности и бизнеса.Гражданский суд штата Нью-Йорк признал бывшего президента США Дональда Трампа и его семейный бизнес ответственными за незаконное увеличение капитала, сообщил судья Артур Энгорон.
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