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Совет по дому

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Век живи — век учись: делюсь ходовым рецептом потрясающих пирожков с картошкой на майонезном тесте

Век живи — век учись: делюсь ходовым рецептом потрясающих пирожков с картошкой на майонезном тесте

Жареные пирожки с картошкой – это та самая домашняя выпечка с румяной корочкой и нежной начинкой, перед которой сложно устоять.

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