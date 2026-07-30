Iraq Leader’s Successful Visit to Washington Shows New Path Forward with U.S.

Iraq’s new prime minister, Ali Al-Zaidi, was first regarded as a political newcomer with no prior experience in government or political office, but he understood enough about Iraq’s interests to insist his first overseas trip be to the United States, unlike his predecessors, whose first official visits were always to Iran.
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