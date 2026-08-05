На счету оператора БПЛА Псковского соединения ВДВ с позывным «Катана» свыше 400 пораженных целей

Ваш браузер не поддерживает видео. Оператор ударного FPV-дрона с позывным «Катана» выполняет боевые задачи в составе 76-й гвардейской дивизии ВДВ, действуя на Добропольском направлении в зоне ответственности группировки войск «Центр».
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