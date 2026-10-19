В Москве зафиксировали случай кибермошенничества с ущербом в 450 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями главка МВД по столице Антон Кононенко.
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