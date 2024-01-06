Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды

Продукты она хранит в сенях, а домашние задания проверяет с налобным фонарем Учительница, приехавшая работать в алтайское село по программе "Земский учитель", вынуждена жить в доме без воды и электричества.
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