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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды

Учительница, приехавшая работать в село на Алтае, вынуждена жить без света и воды

Продукты она хранит в сенях, а домашние задания проверяет с налобным фонарем Учительница, приехавшая работать в алтайское село по программе "Земский учитель", вынуждена жить в доме без воды и электричества.

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