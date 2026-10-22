Противники ограждения заявили, что их подписи при голосовании якобы были подделаны Жители новостроек на улице 6-й Нагорной пожаловались на забор, который, по их словам, угрожает безопасности людей, более того, под ограждение попали детская площадка и общие тротуары, пишет "Черное и Белое Барнаул".