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Депутат Чаплин рассказал о штрафах для дачников за самозахват участков

Депутат Чаплин рассказал о штрафах для дачников за самозахват участков

В 2024 году российские дачники могут столкнуться с штрафами за незаконное захватывание земельных участков, строительство неправомерных сооружений, неправильную установку мангала и задолженность по оплате электроэнергии.

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