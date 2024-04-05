Депутат Чаплин рассказал о штрафах для дачников за самозахват участков

В 2024 году российские дачники могут столкнуться с штрафами за незаконное захватывание земельных участков, строительство неправомерных сооружений, неправильную установку мангала и задолженность по оплате электроэнергии.
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