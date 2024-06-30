А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж…

salnikovoleg salnikov

Всё это результат ублюдочной путинской национальной политики. Вместо того чтобы выживать нечисть каленым железом он им жопы языком полирует а русским чуть что сразу 282 статью. Ну а русским врачам нужно уезжать из того обезьянника и даги пусть у своих краснодипломников лечатся.