Интересная жизнь с Vera Star Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы.
А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж…
Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Всё это результат ублюдочной путинской национальной политики. Вместо того чтобы выживать нечисть каленым железом он им жопы языком полирует а русским чуть что сразу 282 статью. Ну а русским врачам нужно уезжать из того обезьянника и даги пусть у своих краснодипломников лечатся.
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7 мин.
ИВ
Иван Вакула
Местечковый национализм грозит России. Если не принять меры, пожнём внутри ВТО
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7 мин.
Татьянка Яцук
Какое чудовищное глумление и унижение распоясавшимися радикальными исламистами русской женщины!!!! Вот за подобное ратует Кадыров?!
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19 сек.
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