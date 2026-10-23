Илон Маск © Mark Schiefelbein/APГлава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить работу Starshield — военной версии Starlink — на Украине, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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