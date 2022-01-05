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Кремль опубликовал заявление Пашиняна о решении ОДКБ по миротворцам в Казахстане

Кремль опубликовал заявление Пашиняна о решении ОДКБ по миротворцам в Казахстане

На официальном сайте президента России опубликовано заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принятом организацией решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы.

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