В Кузбассе арестован глава регионального центра спортивных сооружений

Центральный районный суд Кемерова поместил под стражу директора Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС), обладателя Кубка мира по кикбоксингу Владислава Нефедова по делу о получении взяток.
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