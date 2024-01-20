Американец: "Для меня честь играть в команде Динамо"

Форвард московского клуба “Динамо” Бреннан Менелл поделился своими впечатлениями в беседе с Legalbet после игры в рамках регулярного чемпионата против “Нефтехимика” из Нижнекамска, подчеркнув, что для него представляет особую честь выступать за столичную команду.