Американец: "Для меня честь играть в команде Динамо"

Форвард московского клуба “Динамо” Бреннан Менелл поделился своими впечатлениями в беседе с Legalbet после игры в рамках регулярного чемпионата против “Нефтехимика” из Нижнекамска, подчеркнув, что для него представляет особую честь выступать за столичную команду.
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