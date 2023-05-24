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Президент Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах

Президент Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах

Россия дорожит своими дружескими связями со многими странами и будет укреплять партнерство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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