Президент Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах

Россия дорожит своими дружескими связями со многими странами и будет укреплять партнерство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Россия дорожит своими дружескими связями со многими странами и будет укреплять партнерство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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