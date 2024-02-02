Канада проведет саммит по борьбе с автоугонами

Только в Квебеке количество угонов автомобилей за прошлый год выросло в полтора раза. Правительство Канады в начале февраля проведет специальный национальный саммит в попытке решить тревожную проблему быстрого роста числа угонов автомобилей в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии