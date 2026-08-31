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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о Гусеве: «Ощущение, что «Динамо» подпишет его через несколько дней. Нельзя терять такого игрока»

Бывший главный тренер клубов Fonbet КХЛ Илья Воробьев  предположил, что Никита Гусев подпишет контракт с московским « Динамо ».

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