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Медведчук рассказал об идущем против украинцев Зеленском

Медведчук рассказал об идущем против украинцев Зеленском

Медведчук: Украина упустила возможность стать нейтральной Украина упустила возможность стать нейтральной, об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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