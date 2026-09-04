Spain Gasses Its Own People; Police Probe Migrant/Soros NGO Acid Buys In Ceuta Authored by Steve Watson via Modernity News, Spanish National Police have been examining a bulk purchase of hydrochloric acid and aluminium foil in Ceuta after supermarket staff flagged a large group of migrants, reported as mostly Moroccan, buying the two products together.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым