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Spain Gasses Its Own People; Police Probe Migrant/Soros NGO Acid Buys In Ceuta

Spain Gasses Its Own People; Police Probe Migrant/Soros NGO Acid Buys In Ceuta

Spain Gasses Its Own People; Police Probe Migrant/Soros NGO Acid Buys In Ceuta Authored by Steve Watson via Modernity News, Spanish National Police have been examining a bulk purchase of hydrochloric acid and aluminium foil in Ceuta after supermarket staff flagged a large group of migrants, reported as mostly Moroccan, buying the two products together.

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