В Новороссийске четыре человека погибли и 29 пострадали из-за атаки дронов

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в результате беспилотной атаки ВСУ на Новороссийск, еще 29 человек пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 сентября в мессенджере «Макс».
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