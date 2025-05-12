Вот и закончился первый день новой рабочей недели. Давайте же подведём информационные итоги понедельника:Российская армия освободила Котляровку в ДНР, сообщили в Минобороны;ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, который нанёс преступный удар по городу Рыльск в Курской области;В США испугались … .
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