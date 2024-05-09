Спиридон Килинкаров: Еврей Зеленский отменил 9 мая. Хотя в Израиле отмечают

9 мая Украина впервые официально не отмечала День Победы — Зеленский подписал закон, по которому праздник переносится на 8 мая — «День памяти и победы над нацизмом», 9 мая теперь — «день Европы», которую, собственно, и победили.
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