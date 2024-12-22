Сделан первый шаг к строительству Унгенского моста через Прут

На этой неделе правительство Бухареста утвердило решение о начале экспроприации, необходимой для строительства Унгенского моста через Прут, который является частью проекта автомагистрали A8 Тыргу-Муреш - Яссы - Унгены (граница с Республикой Молдова).
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