Только один пассажир смог выжить в упавшем в Мойку автобусе в Петербурге

Александр Пелимский

Интересно, кто врёт? вот слова упомянутого жителя дагестана - "Первые минутыВодитель был в шоковом состоянии, мы открыли люк, вытащили его и женщину, а потом автобус затонул, - рассказал RT Идрис. - Женщина была без сознания — мы её откачали. Потом выплыл ещё один мужчина, он говорил, что у него жена там осталась.", то есть уже три человека живы, так что кто врёт?