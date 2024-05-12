Один пассажир и водитель смогли выжить в автобусе, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, остальные семь человек скончались.
Только один пассажир смог выжить в упавшем в Мойку автобусе в Петербурге
Комментарии
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Александр Пелимский
Интересно, кто врёт? вот слова упомянутого жителя дагестана - "Первые минутыВодитель был в шоковом состоянии, мы открыли люк, вытащили его и женщину, а потом автобус затонул, - рассказал RT Идрис. - Женщина была без сознания — мы её откачали. Потом выплыл ещё один мужчина, он говорил, что у него жена там осталась.", то есть уже три человека живы, так что кто врёт?
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