Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это было и так ясно,они предатели и дауны!Китайские аналити...
  • Ирина Галивец
    Еще бы Мишустин убрал Кравцова из своего списка - совсем хорошо было бы!Ещё одно пророчес...
  • Светлана Зуева
    Одновременно нанести удар по заводам тех стран,чьи ракеты падают на Белгород и др.города России."Неуправляемый уд...

Только один пассажир смог выжить в упавшем в Мойку автобусе в Петербурге

Только один пассажир смог выжить в упавшем в Мойку автобусе в Петербурге

Один пассажир и водитель смогли выжить в автобусе, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, остальные семь человек скончались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пелимский
Интересно, кто врёт? вот слова упомянутого жителя дагестана - &quot;Первые минутыВодитель был в шоковом состоянии, мы открыли люк, вытащили его и женщину, а потом автобус затонул, - рассказал RT Идрис. - Женщина была без сознания — мы её откачали. Потом выплыл ещё один мужчина, он говорил, что у него жена там осталась.&quot;, то есть уже три человека живы, так что кто врёт?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх